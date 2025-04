Alívio no iPhone, agenda e mais pílulas da economia 14.04

Agenda

Os índices futuros dos Estados Unidos operam em alta, impulsionados pelo alívio gerado pela administração Trump ter isentado smartphones , computadores e outros dispositivos e componentes – como semicondutores – das novas tarifas “recíprocas”. Isso ameniza, por exemplo, o impacto no preço do iPhone, da Apple. Governo, porém, sinalizou que é temporário.

Exportações da China subiram 12,4% em março na comparação com o mesmo mês do ano passado, bem acima da alta de 4,4% esperada pelo mercado. As importações caíram 4,3%, pior do que o consenso.