Ajuste da lei tem que ser no Congresso, diz presidente do BNDES sobre risco de perda de empréstimos da enchente

Na entrevista, o presidente do BNDES acrescentou que esteve em audiência no Tribunal de Contas da União (TCU) sobre uma auditoria que questiona a linha emergência do Rio Grande do Sul.

Mobilização de empresas

O risco de empresas perderem empréstimos da enchente porque não conseguem preencher empregos por falta de mão de obra será levado ao presidente do BNDES, Aloízio Mercadante. Ele virá ao Rio Grande do Sul na segunda-feira (28) e terá agenda com o presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari (CIC VT), Ângelo Fontana, que também integra a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs).