Ainda com contratos travados, terá dinheiro para ampliar o Minha Casa Minha Vida?

Com contrato de financiamento de imóveis ainda emperrados desde o final do ano passado por falta de recursos para emprestar, terá mesmo dinheiro para a ampliação do Minha Casa Minha Vida (MCMV) aprovada nesta terça-feira (15) pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)? A diretora de Assuntos Habitacionais do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul (Sindimoveis-RS), Simone Carvalho, diz que sim. A origem será o fundo de exploração de petróleo no pré-sal, que injetará R$ 15 bilhões. Lançada pelo governo federal no início de abril, a "Faixa 4" é destinada a famílias com renda de até R$ 12 mil — considerada classe média. O juro dos financiamentos será de 10%.