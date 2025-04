A situação dos sete supermercados Nacional de Porto Alegre, com fechamentos previstos por Carrefour

Começa a ser encaminhado o fechamento também de supermercados Nacional em Porto Alegre. Dono da bandeira desde 2022, quando comprou o Grupo Big, o francês Carrefour avisou acionistas de que as lojas que não forem vendidas terão atividades encerradas até o final do semestre. Supermercadistas interessados apontam como dificuldades os altos aluguéis e a exigência de carregar o contrato antigo dos funcionários sem fazer recontrato dos mesmos, o que gera temor de passivo trabalhista.

Dos 47 supermercados Nacional que o Carrefour tentou vender para levantar R$ 400 milhões, 39 ficam no Rio Grande do Sul e empregam 2.365 funcionários. O grupo manterá as operações Carrefour, Atacadão e Sam’s Club, com lojas grandes. Unidades menores que restarem terão a marca Carrefour Bairro.