RS ganhará 50 postos com recarga de carro elétrico em até 15 minutos

Cinquenta eletropostos para recarga de veículos elétricos serão instalados até 2026 no Rio Grande do Sul em um investimento de R$ 10 milhões. O projeto é uma parceria entre o Grupo Farroupilha, através da Esquina do Futuro, e a multinacional Weg, que tem sede em Santa Catarina. Os equipamentos terão cargas de 80% da bateria em 15 minutos ou uma hora. E a informação mais importante: