Porto Alegre é uma das duas capitais com mais famílias com dívidas

Porto Alegre é uma das duas capitais brasileiras com a maior parcela das famílias com dívidas, feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo (FecomercioSP). Junto com Vitória (ES), a capital gaúcha apontou 91% dos lares endividados em 2024, o que preocupa, mas não quer dizer ainda inadimplência, quando as contas passam do vencimento sem serem pagas.

Na sequência, Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG) e Boa Vista (RR) estavam com 90%. Belém (PA) é a cidade com o menor endividamento, 61%. A média nacional ficou em 78%.

Ainda que seja alto, o nível de endividamento de Porto Alegre recuou. Nos anos anteriores, estava em 96% (2023) e 94% (2022).

Economista da FecomercioSP, Fábio Pina ponderou ao podcast Nossa Economia, de GZH, que há riscos no endividamento mesmo que represente mais acesso da população ao crédito e aumento do consumo. Se mal gerido, leva à inadimplência e à exclusão posterior do mercado de crédito e consumo.

- O mercado recomenda 30% no máximo de comprometimento da renda com dívidas, é a média nacional. Porém, pode ser muito ou pouco. Se a família tem renda baixa, os 70% que sobram são pouco. Se a renda é alta, até posso estar mais endividado do que isso. Assim como muda se moro sozinho ou tenho uma família de quatro pessoas, por exemplo - analisou.

Em Porto Alegre, o comprometimento da renda estava em 21% em 2023 e subiu a 28% em 2024. Em parte, a alta pode ter sido provocada pela enchente.

- E metade das famílias, 51%, tem algum tipo de atraso nas dívidas - acrescentou Pina.

A pesquisa usou também dados do IBGE e da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços (CNC). Foram consideradas dívidas como fatura do cartão de crédito, boletos do varejo ou financiamentos de carros e imóveis. Não entram despesas básicas, como conta de água e luz, mas que também demandam mensalmente da renda familiar.

