PIB, leilão da Caixa, agenda e mais pílulas da economia 07.03

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 3,4% no ano passado frente a 2023. Em valores correntes, totalizou R$ 11,7 trilhões em 2024. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O crescimento foi superior ao observado em 2023, quando a atividade do país cresceu 3,2% — o dado foi revisado, já que anteriormente o IBGE havia divulgado uma expansão de 2,9%.