A ambição pelo RS da marca que mais abre lojas em shoppings no país

A marca que mais abre lojas em shoppings no Brasil e tem unidades em todos os Estados, a Milky Moo, de Goiás, tem uma ambição especial pelo mercado gaúcho. Com 15 operações - por enquanto -, o Rio Grande do Sul já tem a terceira melhor média de vendas por loja. O faturamento médio é de R$ 110 mil por mês, com de 25% a 27% de lucro líquido.

- O Rio Grande do Sul é a maior Mega Sena sorteada no Brasil. Estado rico e com poucas lojas - enfatizou o fundador e CEO, Lohran Soares, em entrevista ao podcast Nossa Economia, de GZH.

Com foco em milk shakes, o plano é chegar ao final de 2026 com 80 operações aqui no Estado. No país, são 640 lojas, sendo a maioria no modelo de franquia. O investimento inicial parte de R$ 270 mil para quiosques e de R$ 400 mil para lojas.

A origem

Lohran Soares começou vendendo brigadeiro na escola aos 10 anos. Aos 18, abriu uma loja de calçados masculinos. Chegou a ser garçom e a vender Código de Defesa do Consumidor. Em 2019, abriu a primeira Milk Moo.

- Uma Bobs moderna, com conexão à internet. A ideia era uma marca mais fofinha, sem barreira socioeconômica, como Havaianas e Coca-Cola - compara o executivo.

Só que, em 2020, veio a pandemia. O primeiro ano foi vencido com cinco lojas próprias.

- Em 2022, o Brasil começou a nos ver e hoje somos uma das marcas mais procuradas no iFood - acrescenta.

Em janeiro, foi aberta uma unidade em Miami, a primeira internacional. A ideia é chegar a mil lojas no Brasil ainda em 2025.

