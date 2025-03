Não arrematados em leilão, prédios da Paquetá seguem à venda por R$ 72,6 milhões

Termina em oito de maio o prazo atual dado pela Justiça do Trabalho para venda direta dos dois principais prédios do complexo industrial da Paquetá em Sapiranga, no Vale do Sinos, não arrematados em leilão. Se não ocorrer a venda, a Justiça poderá prorrogar o prazo ou autorizar novo leilão. A pergunta de leitores surgiu após a notícia da coluna sobre o encerramento da produção em fábricas da calçadista, que já foi uma gigante do setor.