Locadora gaúcha de bicicletas elétricas chega a SC e cogita levar sede: "Porto Alegre não é receptiva para ciclistas"

Empresa de Porto Alegre que aluga e vende bicicletas elétricas, a ORY e-bike (antes chamada Volta E-bike) chegou a Florianópolis, em Santa Catarina, na sua estreia fora do Rio Grande do Sul. A atuação na capital gaúcha, porém poderá ser reduzida, mantendo apenas parcerias com empresas e condomínios.