RS é o terceiro estado em número de carregadores para carros elétricos

Tida como um dos principais gargalos para o avanço mais ágil dos carros elétricos e híbridos, a infraestrutura, sobretudo de carregadores, tem realidades completamente distintas no país. O Rio Grande do Sul, por exemplo, que em 2024 dobrou o número de emplacamentos de carros desta modalidade, é o terceiro em número de pontos de recarga, com 1.002 – quase 10% do total do país. Está atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, que ocupam primeira e segunda posição, respectivamente. Os dados são de um levantamento feito pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) em parceria com a empresa de mobilidade Tupi.