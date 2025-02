Produção da indústria, agenda e mais pílulas da economia 05.02

Agenda

IBGE divulga a produção industrial, com dados nacionais de dezembro e do fechamento de 2024.

Dados de emprego nos Estados Unidos podem mexer nas projeções para o juro, com reflexo no dólar.

Além do Google, a Apple entrou no radar da China para retaliação à tarifa de Donald Trump para importações do países asiático. Empresa deve passar por uma investigação antitruste.