Prévia do PIB, feirão da Serasa, agenda e mais pílulas da economia 17.02

Agenda

Começa mais um feirão da Serasa, para renegociação de dívidas. Saiba mais: Preocupada com inadimplência, Serasa volta a pagar parte da dívida de consumidores

Banco Central divulga o relatório Focus, com previsões do mercado para a economia.

Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) do fechamento de 2024. O indicador é uma prévia do PIB.