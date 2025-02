Petrobras convocará 180 aprovados em concurso para vagas no Sul

As provas do concurso da estatal foram realizadas em 2024.

O Sul terá 180 convocações entre os 1.780 aprovados em concurso que serão chamados pela Petrobras ao longo de 2025 no país. O dado enviado à coluna considera Rio Grande do Sul e Paraná . Aqui no Estado, serão preenchidas vagas em Porto Alegre e em Canoas, onde fica a Refinaria Alberto Pasqualini (Refap).

No ano passado, já foram chamados cerca de mil aprovados no concurso. O plano de negócios da Petrobras planeja investir US$ 111 bilhões entre 2025 e 2029, com estimativa de gerar 315 mil empregos diretos e indiretos. Além do petróleo, a empresa quer diversificar o parque industrial, incluindo a transição energética.