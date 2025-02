Pagamento do Pis/Pasep começa nesta segunda-feira (17); veja quem receberá, como calcular e o calendário

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Começa nesta segunda-feira (17) o pagamento do abono salarial do Pis/Pasep. Os primeiros a receber são os nascidos em janeiro. Tem direito os servidores públicos ou privados de carteira assinada que trabalharam por, no mínimo, 30 dias e receberam mensalmente até dois salários-mínimos em 2023 (à época, em R$ 1.320).