Os recados, o efeito "máquina de lavar" e o risco para o Brasil dos tarifaços de Trump

Há recados de estratégia e de objetivo dados por Donald Trump nas tarifas a importações que começaram a ser estabelecidas no seu retorno à Casa Branca. É importante desde já conjecturar sobre os impactos no Brasil. Confira trechos da entrevista do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com o diretor de políticas públicas e relações governamentais da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil), Fabrizio Panzini. Ouça a íntegra no final da coluna.