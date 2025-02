"O regramento é adequado, mas se carece de estrutura", diz especialista em segurança aumento de voos particulares

Inquieta o aumento de acidentes aéreos com aviões de pequeno porte. Há estrutura e regras adequadas para a demanda maior por este serviço? Cada vez mais empresários compram as aeronaves. Após a queda do King Air F90 em São Paulo nessa sexta-feira (7) em São Paulo, o Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha , conversou com o especialista em segurança de voo e examinador de pilotos da Agência Nacional de Aviação (Anac), Fábio Borille. O acidente vitimou o piloto Gustavo Medeiros e o advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena. Confira abaixo trechos da entrevista.

Desde a pandemia, o tráfego aéreo, principalmente nas aeronaves de menor porte, cresceu. Está chegando muito avião. O pessoal redescobriu a aviação executiva, mesmo que com altos custos. Ela o leva a lugares mais próximos do teu destino final.

Eu acho que o regramento sim, mas a estrutura carece muito. No acidente de Canela (de onde decolou o avião que caiu em Gramado no início do ano), conversamos sobre como o nosso Estado principalmente carece de infraestrutura aeroportuária. Se este voo (dessa sexta-feira, 7) fosse à noite, voltando de São Paulo para Porto Alegre, não teria aeroporto no Rio Grande do Sul. A alternativa operando em condições seria Florianópolis (SC).