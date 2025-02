O Banrisul pretende prorrogar seu último concurso?

Leitores perguntaram à coluna se o Banrisul prevê prorrogar o resultado do seu último concurso, realizado em 2023. A validade vai até 15 de março de 2025. À coluna, o presidente do banco, Fernando Lemos, respondeu que a possibilidade está em análise, considerando pessoas que estão para se aposentar ou para sair da instituição por outro motivo. No entanto, o executivo esclareceu que já foram preenchidas todas as vagas.