Marcada cerimônia para receber Lula em Rio Grande; o que está previsto

A cerimônia com o presidente Lula em Rio Grande está, ao menos por enquanto, marcada para 10h30min de segunda-feira (24) no estaleiro Rio Grande, na Ecovix . A confirmação foi dada ao presidente da Transpetro, Sérgio Bacci. A vinda do presidente foi confirmada mais cedo pelo colega Matheus Schuch. Na sequência, a organização aprovou o local após uma vistoria feita por equipe da Petrobras . Conseguir uma tenda para abrigar as pessoas foi a grande empreitada da madrugada. O principal anúncio será a assinatura de licitação para aquisição de quatro navios a serem construídos aqui, em um negócio estimado em R$ 1,7 bilhão.

Um dos articuladores da vinda de Lula, o deputado federal Alexandre Lindenmeyer (PT) aposta que esses navios tragam mais investimentos no polo naval, que está em grande parte ocioso nos últimos anos. Ele também cita outras demandas da região, que, com sorte entrariam na agenda de anúncios, como a liberação do orçamento do Ministério dos Transportes para o projeto para ligação a seco com uma ponte entre Rio Grande e São José do Norte.