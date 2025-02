GM fará novo corte forte na fabricação de carros em Gravataí; entenda

Na primeira etapa, são atingidos 5 mil trabalhadores. Na segunda, serão até 2 mil funcionários, com possibilidade de prorrogação do período. Será feita uma suspensão do contrato de trabalho, no chamado "lay off". Parte do salário vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e o restante é complementado pela GM. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí, Valcir Ascari, será feita uma negociação para manter o vale alimentação e benefícios totais, como FGTS e pagamento de férias.