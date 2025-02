Empresa de cobrança amplia call center e abre 50 empregos: "Quanto mais difícil a economia, mais trabalho temos"

O call center, no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, foi ampliado e outra expansão está no plano.

Atuando na cobrança de dívidas para outras empresas, a Cobrance aumentará o atual quadro de 180 funcionários. O call center, no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, foi ampliado e outra expansão está no plano. Por enquanto, já estão abertas 50 vagas para estágio, atendentes, operadores e supervisores. A remuneração parte dos R$ 900 da bolsa de estágio e pode superar R$ 4 mil, mais comissão do lucro. Entre os benefícios, como planos de saúde e odontológico, destaque para cesta básica por assiduidade e bolsa para pagar a faculdade. A inscrição é pelo site. CEO da Cobrance, Antônio Guidotti antecipa que negociações com novos clientes devem criar ainda mais postos de trabalho.