Do dobro de vendas ao alívio do ar-condicionado da loja, os reflexos do calorão no comércio no RS

Calorão e estiagem influenciam o consumo, ou seja, dão o tom do momento dos debates do comércio gaúcho. A coluna acompanhou e provocou a discussão na reunião e no grupo do WhatsApp da diretoria da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV). Confira pontos relatados por comerciantes de todo o Estado, que são tanto positivos quanto de alguma apreensão.