De impostos a salário mínimo regional, as pautas econômicas do novo presidente da Assembleia

Passam pela Assembleia Legislativa diversos projetos com impacto econômico, dos bem setoriais e nichados aos amplos, com reflexo geral nos negócios e empregos. Na entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha , o novo presidente da casa, Pepe Vargas (PT), listou os temas que considera mais relevantes na área:

Salário mínimo regional

"A questão mais polêmica, discutida todos os anos. Eu acho um equívoco a oposição empresarial contra o piso regional. No Paraná, há uma câmara com empresários, trabalhadores e governo para discutir o reajuste, votando sem grandes transtornos. O aumento da massa salarial eleva consumo, beneficia comércio, serviços, indústria e agricultura, elevando também a arrecadação do governo."

ICMS

Reforma tributária

"É fundamental um debate estruturante sobre como substituir o incentivo de ICMS, pois não teremos como fazer políticas desta natureza daqui a algum tempo com a reforma tributária. O governo do Estado tem que discutir setor por setor, para garantir competitividade. Um exemplo é a indústria de proteína animal. Não somos autossuficientes no milho, buscamos do Centro-Oeste, o que gera custo logístico. Não ter crédito presumido para o transporte impõe assimetria competitiva da nossa indústria de proteína animal em relação ao Paraná e ao próprio Centro-Oeste. Outro caso é o aço trazido para fábricas de máquinas e equipamentos."