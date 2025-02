"Da turma dos bons" e "paizão": morte de Márcio Carpena abala amigos, sócios e advogado com quem comprou o avião

Todos que trabalham com advocacia empresarial no Rio Grande do Sul e muitos do país, especialmente São Paulo, conheciam Márcio Louzado Carpena, o advogado gaúcho que morreu na queda do avião nesta sexta-feira (7). Embora nem sempre aparecesse, atuava em casos grandes envolvendo companhias do Brasil e do Exterior. Da coluna, era fonte já há alguns anos em casos de recuperação judicial, como a do Grupo Paquetá, e a polêmica dos empréstimos da Smiles para a Gol.