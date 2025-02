Construtora investe R$ 300 milhões em dois novos prédios em Porto Alegre e amplia obras em SP

Em Porto Alegre desde a década de 1950, a Kopstein planeja investir R$ 300 milhões na construção de dois novos prédios em 2025. Um deles será o Artigas, em parceria com a Woss Incorporadora, na Rua Lucas de Oliveira. Serão 17 apartamentos de 450 metros quadrados, além da cobertura com o dobro de área. O outro será na Rua Barão de Ubá, em parceria com o arquiteto Isay Weinfeld, com 36 apartamentos de 350 metros quadrados. Não ainda, porém, imagens dos projetos. A intenção é atingir R$ 550 milhões em vendas.