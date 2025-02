Cervejaria criada em 2007 está à venda por R$ 2 milhões no 4º Distrito

Criada em 2007 como um pub com rótulos de fabricação própria, a Cervejaria Malvadeza , instalada no 4º Distrito, está à venda. O preço colocado ao mercado é de R$ 2,174 milhões, mas os sócios aceitam contrapropostas. O motivo é a dissolução da sociedade.

O valor inclui as contas nas redes sociais, a marca registrada e tudo que tem no local, com 600 metros quadrados e espaço para 200 pessoas sentadas. No entanto, a venda não engloba o CNPJ da empresa.