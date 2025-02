Cashback: golpistas se passam por funcionários do Procon para cobrar taxa falsa

É falso o vídeo que circula pelas redes sociais orientando consumidores a procurarem Procons para receberem cashback (dinheiro de volta) de compras feitas em cartões de crédito e débito. Segundo a presidente da Associação Brasileira de Procons (ProconsBrasil), Márcia Rocha, os golpistas se passam por funcionários dos órgãos de defesa do consumidor e solicitam uma taxa para o pagamento dos valores.

Este vídeo é novo, mas o crime é antigo. No início do ano passado, um vídeo semelhante, manipulado com inteligência artificial, exibia o jornalista William Bonner dando esta notícia, que é falsa.