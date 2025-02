Café a R$ 45, frango e azeite de oliva lideram altas de preços no RS

A disparada no preço do café foi de 53% em 12 meses no RS.

O café moído lidera a alta de preços da cesta de 65 alimentos pesquisados mensalmente pela Receita Estadual a partir das notas fiscais eletrônicas de venda no varejo ao consumidor gaúcho. A disparada foi de 53% em 12 meses, com uma elevação de 9,53% só em janeiro sobre dezembro. O quilo está custando, em média, R$ 45,96. A coluna vem tratando desde impacto desde setembro do ano passado, quando as queimadas no Sudeste e no Centro-Oeste ameaçavam mais ainda a oferta da bebida, já prejudicada pelas secas no Vietnã e na Colômbia, além do aumento do consumo na China.