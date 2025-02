Azul quer aumentar em 150% os voos de Porto Alegre, com novos destinos no Brasil e no Exterior

Hoje, a companhia aérea tem 22 voos diários na capital gaúcha. Gianfranco Beting / Azul,Divulgação

A Azul estuda uma série de novos voos para o Rio Grande do Sul, conforme material ao qual a coluna teve acesso. A intenção de ampliar as rotas havia sido sinalizada à coluna pelo CEO John Rodgerson ainda em junho do ano passado, quando o aeroporto de Porto Alegre estava fechado devido à enchente. Na ocasião, ele informou que aguardava a chegada de 17 novos aviões.

Hoje, a companhia aérea tem 22 voos diários da capital gaúcha. O plano de expansão mira aumentar para 34 em seis meses, com 12 destinos domésticos, incluindo Florianópolis (SC). A ideia é ir ampliando a cada semestre até chegar a 55 voos diários, com 35 destinos no país (veja detalhes abaixo).

Há, ainda, a intenção de adicionar voos internacionais nestes dois anos: Montevidéu, Rivera e Punta del Este, no Uruguai; e Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. A expansão, porém, passa por uma ampliação de incentivos fiscais de ICMS, o que está sendo negociado com governo do Estado e Frente Parlamentar da Aviação na Assembleia Legislativa. Pela proposta apresentada, chamada de POA na Proa, a Azul criaria 350 empregos diretos e 500 indiretos, além de abrir mais mais 10 lojas. A empresa enfatiza, porém, que a criação dos voos ainda está em negociação e que depende da demanda, de novas aeronaves, do preço do querosene e do dólar.

Em paralelo, a companhia aérea anunciará nesta semana voos temporários de alta temporada para Buenos Aires, na Argentina.

Detalhes do plano da Azul:

Fase 1 - 6 meses

Aumento dos voos diários para Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro - Galeão, São Paulo - Guarulhos, Recife (PE) e Campinas (SP), adicionando Florianópolis (SC).





Fase 2 - 12 meses

Adiciona Bagé (RS), Porto Seguro (BA), Fortaleza (CE), Foz do Iguaçu (PR), Maceió (AL), Navegantes (SC), Passo Fundo (RS), Ribeirão Preto (SP), Salvador (BA), Uberlândia (MG), Vitória (ES) e Chapecó (SC).





Fase 3 - 18 meses

Adiciona Brasília (DF), Cuiabá (MG), Campo Grande (MS) e Goiânia (GO).

Mais dois destinos internacionais: Montevidéu e Rivera (Uruguai).





Fase 4 - 24 meses

Adiciona Cascavel (PR), Joinville (SC), João Pessoa (PB), Londrina (PR), Manaus (AM), Natal (RN) e São José do Rio Preto (SP).

Mais três destinos internacionais: Punta del Este (Uruguai), Orlando e Fort Lauderdale (EUA).

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: parada da GM, fábrica da BYD e banco em prédio da Mesbla

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.