A previsão para abrir em Tramandaí o supermercado da rede de SC que não faz atacarejo

Obra em Tramandaí gera curiosidade de leitores. Anor Maciel / Arquivo Pessoal

Está prevista para o início do segundo semestre a abertura do Bistek de Tramandaí, em construção na Avenida da Igreja. O prazo foi dado à coluna pelo diretor Walter Ghislandi, respondendo às perguntas enviadas por leitores. O prédio tem dois andares e fico próximo da beira-mar. Serão instaladas também lojas e lanchonetes.

- Será um supermercado, não um atacarejo. Será, aliás, a melhor opção em súper de Tramandaí - complementou.

Rede de Santa Catarina, o Bistek entrou no Rio Grande do Sul há poucos anos. É conhecida por ser uma das poucas que não constrói atacarejos. Seu foco é supermercados. Cada operação da empresa custa de R$ 50 milhões a R$ 60 milhões. São lojas com até 2,5 mil metros quadrados aproximadamente.

- É o nosso jeito de fazer supermercado, que vamos aperfeiçoando com a prática e o dia a dia aí no Rio Grande do Sul. Mas continuamos com a proposta de "supermercado-raiz" - continuou o executivo.

Em Porto Alegre, o próximo Bistek será na Avenida Protásio Alves. O plano é mais do que dobrar o número de lojas no Rio Grande do Sul. Hoje, são cinco unidades e outras cinco serão abertas até o final do ano na Região Metropolitana. A ideia é chegar a 12 pelo Estado.

Para 2025, o plano é faturar R$ 3 bilhões. O mercado gaúcho participa com 17% desta venda, mas a intenção é chegar a 35% no médio prazo e, no futuro, vir metade de Santa Catarina e metade do Rio Grande do Sul. Provavelmente, isso exigirá um centro de distribuição em território gaúcho.

Relembre o podcast Nossa Economia, de GZH, que conversou com o executivo em novembro do ano passado:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.