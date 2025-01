Os 10 carros usados mais buscados por gaúchos na OLX (e os preços)

Ao buscar no site, são 913 resultados para "VOLKSWAGEN GOL" no Rio Grande do Sul.

Já tirado de linha de produção pela Volkswagen, o Gol foi o automóvel usado mais procurado em 2024 no Rio Grande do Sul na OLX, com 3,7% do total de buscas. O levantamento enviado pela coluna foi feito pela plataforma, que reúne classificados online. Em uma rápida pesquisa feita pela coluna, foram encontrados 913 unidades oferecidas no site agora.