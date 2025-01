Lula se reúne com Petrobras, agenda e mais pílulas da economia 27.01

Agenda

O presidente Lula se reúne com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também participará do encontro, que ocorre na semana da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Leia também: Em meio a pressões sobre preço dos combustíveis, ICMS sobe para gasolina, diesel e etanol