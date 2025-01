Instalação de sistemas de micro e minigeração de energia solar caem 30% no RS em 2024

Número de sistemas instalados em 2024 ficou mais de 20 mil abaixo do que o registrado no ano anterior.

A instalação de sistemas de microgeração e minigeração de energia solar no Rio Grande do Sul caiu 30,7% em 2024, em comparação com o ano anterior, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Foram apenas 46,9 mil novas instalações ante 67,7 mil em 2023. A curva gaúcha contraria a do país, que anotou crescimento de 15,4%.