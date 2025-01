Convênio entre Estado e Fiergs levará ao interior do RS cursos de qualificação para desempregados

Será assinado nesta terça-feira (21) o convênio para o programa Carretas do Saber, parceria do governo do Estado com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), por meio do Senai-RS. Serão 10 carretas que vão circular por cidades do Interior, sobretudo as de mais difícil acesso, oferecendo cursos de qualificação em diversas áreas. Os detalhes finais ainda estão sendo definidos, mas o investimento já está acertado em R$ 56 milhões – divididos entre Estado e Senai.