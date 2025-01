"Briga de milhões" de duas cidades do RS por impostos de cervejaria tem novo capítulo com decisão do STF

Teve novo capítulo na última semana uma batalha judicial entre Igrejinha e Três Coroas por milhões de reais da Heineken. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino manteve a decisão das instâncias anteriores de repatriar os tributos da fábrica da cervejaria que ocupa território das duas cidades, ficando 84,76% para Três Coroas e o restante para Igrejinha, que atualmente recebe toda a arrecadação da empresa e vem tentando reverter as decisões judiciais. A disputa, que se estende desde 2005, é principalmente, pelo repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – arrecadado pelo Estado, mas dividido com os municípios.