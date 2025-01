A rede de supermercados mais atingida pela enchente abrirá sua 1ª loja de bairro em Porto Alegre

Braço do UniSuper para mercados de bairro, a Rede ProSuper estreia em Porto Alegre com uma loja no bairro Sarandi. A operação tem parceria com o cinquentenário Grupo Centauro, que tem ainda postos de combustível e farmácias. O prédio foi adaptado com um investimento de R$ 3 milhões e será inaugurado nesta quinta-feira (30). O Supermercado Prix ocupa 900 m² e terá 80 vagas de estacionamento.