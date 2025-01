A moto elétrica de R$ 25,9 mil criada por empresa do Canadá com sede no RS

CEO e fundador da Auper, Silvio Rotilli Filho com a moto elétrica desenvolvida pela empresa para o mercado brasileiro. Auper Motorcycles / Divulgação

Fundada por brasileiros no Canadá, a Auper Motorcycles prepara o lançamento da sua moto elétrica projetada para o Brasil. O veículo custará a partir de R$ 25,9 mil e deve chegar ao mercado para venda na metade de 2025. O escritório do Brasil foi instalado no Tecnopuc, parque tecnológico da PUCRS, em Porto Alegre.

A empresa agora analisa um local para instalar a fábrica, que pode ou não ser no Rio Grande do Sul. Está, por enquanto, recebendo e analisando propostas de governos estaduais e de prefeituras, contou o CEO e fundador Silvio Rotilli Filho em entrevista ao podcast Nossa Economia, de GZH.

- Além do incentivo tributário, é importante uma boa logística para receber peças e enviar as motocicletas. Também precisamos de fornecedores e o Rio Grande do Sul tem um setor metalmecânico forte. Terrenos e infraestrutura também são relevantes. Inclusive, escolhemos estar no Tecnopuc pela mão de obra qualificada - detalhou.

A moto elétrica chamou atenção recentemente ao serem realizados testes em Picada Café. O objetivo é vendê-la no Brasil.

- As motos elétricas estão com preços absurdos. O mercado brasileiro precisa de modelos acessíveis, mas com segurança e boa performance para subir uma ladeira - acrescenta o executivo.

A bateria da moto da Auper tem autonomia para rodar, em média, 160 quilômetros. A recarga de 80% leva 30 minutos e pode ser feita na tomada de casa.

- Para quem não tem painel solar, carregar a bateria custa R$ 5 na conta de luz, além da baixa manutenção, como não exigir troca de óleo - destaca.

Destaque do parque

Quem está bastante animado com o projeto é o superintendente do Tecnopuc, Jorge Audy, procurado pela Auper em busca de um ambiente similar ao do Canadá, conectando academia e mercado.

- A moto é lindíssima. A empresa me lembra a Apple, que sempre se posicionou com foco no design e usabilidade dos produtos, e atua em uma área "quente": a mobilidade elétrica - diz Audy, orgulhoso.

Segundo ele, a empresa vem de um dos mais importantes parques tecnológicos do Canadá, na Universidade de McMaster. A instituição tem intercâmbio com a PUCRS nas áreas de neurociências e tecnologia.

Superintendente do Tecnopuc, Jorge Audy. Duda Fortes / Agencia RBS

