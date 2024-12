Preço de alimentos típicos das ceias varia até 335% nos supermercados

Vamos ao óbvio: final de ano é sempre época de gastos maiores. Agora, a outra obviedade ainda maior: pesquisar pode reduzir este impacto no bolso. Uma pesquisa do Movimento Edy Mussoi de Defesa do Consumidor (antigo Movimento das Donas de Casa) apontou diferença de preços de até 335% em produtos típicos de Natal e Ano Novo. A pesquisa foi a quatro supermercados em Porto Alegre: Zaffari, Nacional, BIG e Carrefour.

A discrepância maior foi no bacalhau, com o quilo custando de R$ 64,90 a, pasmem, R$ 279. A segunda maior diferença de preço, de 126%, foi do pernil, com o quilo custando de R$ 15,79 a R$ 34,80. E ainda tem o lombo de porco, com o preço do quilo de R$ 23,98 a R$ 32,90, ou seja, 39% de variação.