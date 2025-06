"O ambiente de cassinos online não tem a mínima condição de regular", diz economista da CNC sobre bets

Felipe Tavares, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio Marcos Oliveira / Agência Senado/Divulgação

Entrevista com Felipe Tavares, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (CNC). Na pauta: bets.

As bets impactam a inadimplência?

Sim, está tendo um impacto grande. Na nossa pesquisa própria, rodamos 18 mil questionários por mês. Nossa análise converge com a dos bancos e com a do próprio Banco Central, que alertou dos efeitos nocivos sobre a renda e o consumo das famílias.

CNC defende a proibição?

Estatutariamente, defende os princípios de mercado liberais em busca da melhoria do ambiente negócio. Quando ingressou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando a proibição dos cassinos online, é porque vimos como uma situação impossível de ser remediada. Não é um ponto ou outro a ser ajustado. O ambiente de governança dos cassinos online não tem a mínima condição de regular.

E os físicos?

Para contemplar o consumo de lazer das famílias, a proposta são cassinos físicos. A experiência internacional é passar por eles antes do online.

Bets argumentam que se chegou a uma estabilidade, se tornando uma atividade econômica como outra.

Acho que é só olhar a série do gráfico, tanto do balanço de pagamentos, que alguns bancos utilizaram, quanto olhando a dinâmica que o próprio Banco Central divulgou. Se você parar para observar, é praticamente uma reta vertical, em 90 graus, dado o tamanho do crescimento. Nada que cresce, duplica, triplica de tamanho, a cada mês, estagna. E o que a gente vê é que piora.

