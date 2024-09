Criada em Gramado há quatro anos, a Massa no Copo transferiu sua loja na serra gaúcha para a praça de alimentação do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. O cliente escolhe a massa e o molho, expostos em uma vitrine. Ela é servida em uma caixinha, que tenta lembrar um copo, ou no prato mesmo. A loja vende também "piadinas" (um tipo de sanduíche italiano), brusquetas, saladas e vinhos enlatados.