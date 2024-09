Após a galeteria Di Paolo e a pizzaria Porto Cara de Mau, agora será a vez de a Cantina Pastaciutta, conhecida por suas massas, reabrir no Boulevard Laçador, centro comercial perto do aeroporto e fortemente atingido pela inundação de Porto Alegre. A reforma de R$ 1,7 milhão deixou a unidade com a cara da de Gramado, onde a marca foi criada há 43 anos.