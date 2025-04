"O Estado tem que aportar recurso para atrair o privado", diz secretário nacional sobre ferrovias sucateadas do RS

Sindicato dos Ferroviários do Rio Grande do Sul (Sindifergs) / Divulgação

As ferrovias gaúchas estão sucateadas há anos e isoladas do resto do Brasil e de outros países desde os estragos da enchente. O crédito extraordinário cogitado pelo governo federal não veio e a concessionária Rumo não tem sinalizado investimento algum para recuperá-las. O programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, tratou do assunto com o secretário Nacional de Transporte Ferroviário do Ministério dos Transportes, Leonardo Cezar Ribeiro.