Com a promessa de ser lançado ainda em outubro de 2023, o Me Leva, aplicativo gaúcho de transporte de passageiros, ainda não saiu do papel. Agora, após quase um ano, a promessa do empresário Henrique Ascari é lançar a plataforma em setembro, mas com novo nome. A marca já estava sendo usada por outros aplicativos que oferecem serviços parecidos, por isso, agora, se chamará "Nos Leva".