“Tia, olha!”, me chamou um gurizinho em um dos abrigos de Porto Alegre nos quais estive. Ele apontava para os pés. Eu disse: “Tu ganhou um tênis!”. E ele: “Não, dois!” Ah, claro… Ele ganhou um tênis para cada pé, por óbvio. O par de calçados novos realmente destoava do ambiente, soturno, com roupas e edredons enchendo sacolas de plástico. Não é “mais uma enchente”, diz mesmo quem mora nas ilhas e já viveu muitos alagamentos . Essa foi “muito pior”, cravam. E perguntam: “agora vai ser assim?” Não sei.