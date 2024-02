Confeitaria onde, por enquanto, quase tudo é cor de rosa, a Caucakes trocará o lugar da sua unidade de Novo Hamburgo, onde a marca foi criada. Com um investimento de R$ 200 mil, ela irá para um espaço de 100 metros quadrados — quase o dobro do anterior — e poderá atender 80 clientes ao mesmo tempo. A obra começa nesta semana, com inauguração prevista para pouco antes da Páscoa.