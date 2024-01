O Carrefour fechará, pelo menos, mais 10 supermercados no Rio Grande do Sul. Estas unidades são da bandeira Todo Dia, que tem foco em preço baixo e possivelmente deixará de existir. A marca chegou a ter cerca de 150 unidades. Atualmente, são menos de 100 no país. Assim como BIG, Nacional e outras marcas, o Todo Dia pertencia à rede norte-americana Walmart, quando foi vendido ao fundo de investimentos Advent, que criou o Grupo Big, vendido recentemente ao grupo francês Carrefour.