Após a compra de lojas da Panambra em Porto Alegre e Pelotas, a Guaibacar, rede Volkswagen do Grupo Sinosserra, fechou 2023 com crescimento de 82% na venda de veículos novos no Rio Grande do Sul. Além da chegada no Sul do Estado, o desempenho se deu pela reforma de suas lojas em outras regiões, segundo o gerente-geral de vendas da empresa, Carlos Brittes. A matriz, na Avenida Sertório, e a operação de Canoas, já foram transformadas, e outras estão na fila. No total, serão investidos R$ 8 milhões.