Estudo feito pela Cantarino Brasileiro e Instituto IGEOC traz dados sobre negociação das dívidas e o uso do autoatendimento para fazer a quitação. A pesquisa foi realizada pela internet com endividados de todo o país e a empresa, que presta serviços para o setor financeiro, enviou o recorte do Rio Grande do Sul para a coluna Acerto de Contas.

O desemprego é o principal motivo para não pagar as contas em dia. Com o maior juro médio do mercado, o cartão de crédito é meio mais citado como origem da dí­vida. Lembrando que ter dívidas só vira inadimplência quando as contas não são pagas em dia.

Algumas perguntas e as respostas dos entrevistados:

Tipo de dívida:

Financiamento de veículos (automóvel, moto, caminhão, outros) 7,9%

Cartão de crédito (compras parceladas) 55,3%

Financiamento Imobiliário (casa, apartamento, terreno) 7,9%

Crédito Consignado ou Desconto em Folha 0,0%

Crédito Pessoal (empréstimo, cheque especial) 39,5%

Varejo (lojas departamentais, lojas de construção, outros) 28,9%

Serviços (luz, telefone/celular, TV a cabo, internet) 23,7%

Consórcios (automóvel, imóvel, outros) 2,6%

Quantidade de dívidas:

1 dívida 23,7%

2 dívidas 15,8%

3 dívidas 13,2%

4 dívidas 7,9%

5 dívidas 5,3%

6 dívidas 7,9%

7 ou mais dívidas 5,3%

Não sei 7,9%

Prefiro não responder 13,2%

Valor dívidas:

Até R$ 500,00 7,9%

De R$ 501,00 a R$ 1.500,00 18,4%

De R$ 1.501,00 a R$ 3.000,00 13,2%

De R$ 3.001,00 a R$ 5.000,00 10,5%

Acima de R$ 5.001,00 26,3%

Não sei ao certo 15,8%

Prefiro não responder 7,9%

Motivo pagamento:

Necessidade de limpar o nome 55,3%

Evitar protesto judicial 7,9%

Evitar ligações de cobrança por parte do credor 10,5%

Boa vontade do credor no momento da negociação 31,6%

Restabelecer o serviço que foi interrompido por conta da inadimplência (água, luz, telefone, TV a cabo, internet, celular, etc.) 13,2%

Fazer uma nova compra/ empréstimo 15,8%

Em caso de dívida de imóvel e veículo, a perda do bem 2,6%

Nenhuma dessas alternativas 10,5%

Prioridade de quitação:

Aluguel ou prestação da casa própria 26,3%

Cartão de crédito 18,4%

Cheque especial 2,6%

Contas de água/ luz/ telefone 36,8%

Empréstimo no banco 10,5%

Mensalidade da escola ou faculdade 0,0%

Prestação do carro 5,3%

Motivo da inadimplência:

Novas dívidas pendentes 7,9%

Aumento de despesas com parcelamentos/financiamentos 5,3%

Descontrole nos gastos da casa 13,2%

Tive um problema inesperado 21,1%

Perda de renda na família (desemprego) 47,4%

Outros motivos 15,8%

Tomaria novos empréstimos:

Sim 18,4%

Não 81,6%

Meio negociação:

Chat 5,3%

Email 15,8%

Presencial (feirões, in loco) 23,7%

Redes Sociais (FaceBook, Twitter, etc.) 0,0%

Site de Autoatendimento (sites em que o atendimento é realizado pelo próprio cliente) 10,5%

SMS 0,0%

Telefone 26,3%

WhatsApp 18,4%