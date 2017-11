ZAP, em parceria com a Fipe, divulga os resultados atualizados do Índice FipeZAP Venda para o mês de outubro.

Serviço de encaminhamento de Carteira de Trabalho e Previdência Social poderá apresentar instabilidade nas Agências FGTAS/Sine devido à migração do sistema informatizado para a Dataprev. O procedimento será realizado de hoje até domingo.

O retorno do sistema está previsto para segunda-feira, 6 de novembro, mas a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do RS (SRTE-RS) alerta que o processo de migração poderá gerar instabilidade na próxima semana. Por isso, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) decidiu suspender o agendamento do serviço de encaminhamento de Carteira de Trabalho de três a dez de novembro. O atendimento presencial está mantido nas Agências FGTAS/Sine.