Quem compra títulos do Tesouro Nacional está emprestando dinheiro ao Governo Federal. Por isso, se diz que é um investimento tão seguro quanto a poupança. São aplicações financeiras interessantes no longo prazo quando a pessoa compra pensando em resgatar o dinheiro no vencimento do papel. No entanto, também há quem compre para vender antes, apostando que o mercado vá pagar mais pelo título.